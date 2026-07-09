Гави рассказал о своей главной мечте на чемпионате мира — 2026

Полузащитник сборной Испании Гави поделился своей главной мечтой на чемпионате мира – 2026. В четвертьфинале его национальная команда сыграет с Бельгией.

«Конечно, я надеюсь сыграть важную роль на этом чемпионате мира. Я всегда мечтал забить победный мяч в финале турнира – забить ударом через себя… И сделать это в матче с Аргентиной во главе с Месси.

Но важно, чтобы каждый понимал свою роль, вне зависимости от того, играет он или нет. Мы должны представлять свою страну, демонстрируя единство, и каждый игрок должен внести свой вклад. Единство – одно из наших главных преимуществ. Даже игроки, которые не выходят на поле, помогают выигрывать встречи», – приводит слова Гави Barca Universal.

На данный момент 21-летний полузащитник сыграл два матча сборной Испании на турнире, суммарно проведя на поле 76 минут.