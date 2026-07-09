Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гави рассказал о своей главной мечте на чемпионате мира — 2026

Гави рассказал о своей главной мечте на чемпионате мира — 2026
Комментарии

Полузащитник сборной Испании Гави поделился своей главной мечтой на чемпионате мира – 2026. В четвертьфинале его национальная команда сыграет с Бельгией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, я надеюсь сыграть важную роль на этом чемпионате мира. Я всегда мечтал забить победный мяч в финале турнира – забить ударом через себя… И сделать это в матче с Аргентиной во главе с Месси.

Но важно, чтобы каждый понимал свою роль, вне зависимости от того, играет он или нет. Мы должны представлять свою страну, демонстрируя единство, и каждый игрок должен внести свой вклад. Единство – одно из наших главных преимуществ. Даже игроки, которые не выходят на поле, помогают выигрывать встречи», – приводит слова Гави Barca Universal.

На данный момент 21-летний полузащитник сыграл два матча сборной Испании на турнире, суммарно проведя на поле 76 минут.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«Никогда не изменюсь». Гави — о критике в свою сторону на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android