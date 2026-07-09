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Мбаппе повторил рекорд сборной Франции по числу матчей на чемпионатах мира

Мбаппе повторил рекорд сборной Франции по числу матчей на чемпионатах мира
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Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе повторил рекорд национальной команды по количеству матчей на чемпионатах мира, который ранее единолично принадлежал экс-вратарю «трёхцветных» Уго Льорису. Игра четвертьфинала с Марокко, проходящая в эти минуты, стала 20-й для форварда на мировых первенствах.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Перерыв
0 : 0
Марокко

Мбаппе дебютировал на чемпионатах мира на мировом первенстве 2018 года, прошедшем в России. Всего за сборную Франции нападающий провёл 103 полные встречи во всех турнирах, в которых забил 63 гола и сделал 42 результативные передачи. В 19 матчах мирового первенства 27-летний форвард отметился 19 голами и пятью результативными передачами.

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