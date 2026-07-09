Эрлинг Холанд оценил шансы Норвегии на победу в ЧМ-2026

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд оценил шансы своей национальной команды на победу в чемпионате мира по футболу 2026 года. Скандинавская команда сыграет в 1/4 финала турнира с Англией. Встреча пройдёт 12 июля, начало — в 00:00 мск.

«Шансы Норвегии на победу? По-прежнему очень низкие. Я думаю, что есть явные фавориты, и Англия — один из них. Думаю, что все вы [репортёры] должны оказывать максимальное давление на английских ребят (смеётся)», — приводит слова Холанда ESPN.

На стадии 1/8 финала сборная Норвегии победила Бразилию со счётом 2:1, а Англия обыграла Мексику со счётом 3:2.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда одолела сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).