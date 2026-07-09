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С момента фола до пенальти Мбаппе прошло 3 минуты и 11 секунд

С момента фола до пенальти Мбаппе прошло 3 минуты и 11 секунд
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе ждал несколько минут после назначения пенальти, прежде чем исполнить 11-метровый удар в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Марокко. В итоге голкипер африканской команды Яссин Буну отразил удар. Игра проходит в эти минуты, счёт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Перерыв
0 : 0
Марокко

Пенальти был назначен на 25-й минуте. С момента фола до удара прошло 3 минуты и 11 секунд. 1 минуту и 42 секунды Мбаппе ждал «на точке» своего удара: всё это время исполнение стандарта затягивалось.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

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