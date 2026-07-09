«Продолжаю тренд сезона». Круговой разбил свои награды на премии «Герои РПЛ»

Футболист московского ЦСКА Данил Круговой разбил приз, вручённый ему на церемонии «Winline Герои РПЛ». Россиянин был награждён за лучший голевой пас сезона, а также был признан самым медийным футболистом Российской Премьер-Лиги.
«Продолжаю тренд этого сезона. Награды не прожили дольше 10 минут», — написал Круговой в телеграм-канале, прикрепив фотографию с разбитыми призами.
Фото: Личный архив Данила Кругового
Победителем Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 стал московский «Спартак». После финального свистка аргентинский полузащитник красно-белых Пабло Солари случайно разбил трофей. Лучшим игроком сезона на премии признали форварда «Краснодара» Джона Кордобу.