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«Продолжаю тренд сезона». Круговой разбил свои награды на премии «Герои РПЛ»

«Продолжаю тренд сезона». Круговой разбил свои награды на премии «Герои РПЛ»
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Футболист московского ЦСКА Данил Круговой разбил приз, вручённый ему на церемонии «Winline Герои РПЛ». Россиянин был награждён за лучший голевой пас сезона, а также был признан самым медийным футболистом Российской Премьер-Лиги.

«Продолжаю тренд этого сезона. Награды не прожили дольше 10 минут», — написал Круговой в телеграм-канале, прикрепив фотографию с разбитыми призами.

Фото: Личный архив Данила Кругового

Победителем Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 стал московский «Спартак». После финального свистка аргентинский полузащитник красно-белых Пабло Солари случайно разбил трофей. Лучшим игроком сезона на премии признали форварда «Краснодара» Джона Кордобу.

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