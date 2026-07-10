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Мбаппе не забил с пенальти за сборную Франции впервые с Евро-2020

Мбаппе не забил с пенальти за сборную Франции впервые с Евро-2020
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Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе реализовал 15 ударов с пенальти подряд за национальную команду до матча 1/4 финала чемпионата мира 2026 года с Марокко. Форвард не исполнил 11-метровый удар на 28-й минуте встречи. Мбаппе впервые не забил «с точки» за сборную Франции с Евро-2020, когда он не реализовал свою попытку в серии пенальти со Швейцарией. Об этом сообщает Opta.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Марокко
1:0 Мбаппе – 60'     2:0 Дембеле – 66'    

Мбаппе дебютировал на чемпионатах мира на мировом первенстве 2018 года, прошедшем в России. Всего за сборную Франции нападающий провёл 103 полные встречи во всех турнирах, в которых забил 63 гола и сделал 42 результативные передачи.

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