Франция — Марокко: команды не открыли счёт в первом тайме

Завершился первый тайм матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Марокко. Игра проходит на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо, США. В качестве главного арбитра матча выступает Факундо Тельо из Аргентины. После первого тайма счёт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 28-й минуте нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не забил с пенальти.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Невероятные стадионы ЧМ-2026: