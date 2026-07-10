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Килиан Мбаппе впервые за карьеру не реализовал пенальти на чемпионате мира

Килиан Мбаппе впервые за карьеру не реализовал пенальти на чемпионате мира
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Пенальти в исполнении форварда сборной Франции Килиана Мбаппе в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2026 с Марокко стал для него первым нереализованным на ЧМ в карьере. Команды играют в эти минуты на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо, США. В качестве главного арбитра матча выступает Факундо Тельо из Аргентины. На момент написания новости счёт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Марокко
1:0 Мбаппе – 60'     2:0 Дембеле – 66'    

Ранее Мбаппе трижды исполнял пенальти на чемпионатах мира — и каждый раз был точен. Форвард забил оба удара с 11 метров в финале ЧМ-2022 с Аргентиной (3:3, 2:4 пен.), а на текущем чемпионате реализовал попытку в игре с Парагваем (1:0) в 1/8 финала.

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