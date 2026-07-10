Яссин Буну вошёл в список рекордсменов по отражённым пенальти на чемпионатах мира

Вратарь сборной Марокко Яссин Буну вошёл в список рекордсменов по отражённым пенальти на чемпионатах мира. Взятый удар Килиана Мбаппе в матче 1/4 финала ЧМ-2026 с Францией стал для голкипера четвёртым отражённым 11-метровым ударом на первенствах мира. Об этом сообщает Opta.

Как и марокканец, по четыре раза на чемпионатах мира отразили пенальти немец Харальд Шумахер, хорваты Доминик Ливакович и Даниэль Субашич, аргентинец Серхио Гойкоэчеа и испанец Икер Касильяс. Статистика ведётся с 1996 года.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.