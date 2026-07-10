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«Это несправедливо». Рой Кин — о задержке перед пенальти Мбаппе в матче Франция — Марокко

«Это несправедливо». Рой Кин — о задержке перед пенальти Мбаппе в матче Франция — Марокко
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о задержке перед не реализованным форвардом сборной Франции Килианом Мбаппе пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2026 с Марокко. Команды играют в эти минуты на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо, США. В качестве главного арбитра матча выступает Факундо Тельо из Аргентины. На момент написания новости счёт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Марокко
1:0 Мбаппе – 60'     2:0 Дембеле – 66'    

«Это несправедливо. Несправедливо, что он ждёт больше трёх минут. Это напряжённая ситуация. Почему он ждёт больше трёх минут? Это несправедливо даже для игроков мирового класса. Время — враг нападающего, и оно возвращает преимущество вратарю. Это неправильно», — сказал Кин в эфире ITV Sport.

Между назначением пенальти и ударом Мбаппе прошло 3 минуты и 11 секунд, из которых 1 минуту и 42 секунды футболист ждал своего удара «на точке».

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