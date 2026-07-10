Мбаппе обошёл Месси в гонке за «Золотую бутсу» ЧМ-2026. У обоих — по восемь голов

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе обошёл аргентинца Лионеля Месси в гонке за «Золотую бутсу» чемпионата мира — 2026, отличившись на 60-й минуте матча 1/4 финала чемпионата мира — 2026 с Марокко. Команды играют в эти минуты на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо, США. В качестве главного арбитра встречи выступает Факундо Тельо из Аргентины. На момент написания новости счёт — 2:0 в пользу европейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Гол стал для Мбаппе восьмым на турнире. В активе Месси столько же забитых мячей. Согласно регламенту ФИФА, первым параметром, который учитывается при равенстве голов у двух футболистов, является число результативных передач.

Месси на турнире отметился одним голевым пасом. Мбаппе трижды результативно ассистировал партнёрам.