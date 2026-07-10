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Мбаппе обошёл Месси в гонке за «Золотую бутсу» ЧМ-2026. У обоих — по восемь голов

Мбаппе обошёл Месси в гонке за «Золотую бутсу» ЧМ-2026. У обоих — по восемь голов
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Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе обошёл аргентинца Лионеля Месси в гонке за «Золотую бутсу» чемпионата мира — 2026, отличившись на 60-й минуте матча 1/4 финала чемпионата мира — 2026 с Марокко. Команды играют в эти минуты на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо, США. В качестве главного арбитра встречи выступает Факундо Тельо из Аргентины. На момент написания новости счёт — 2:0 в пользу европейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Марокко
1:0 Мбаппе – 60'     2:0 Дембеле – 66'    

Гол стал для Мбаппе восьмым на турнире. В активе Месси столько же забитых мячей. Согласно регламенту ФИФА, первым параметром, который учитывается при равенстве голов у двух футболистов, является число результативных передач.

Месси на турнире отметился одним голевым пасом. Мбаппе трижды результативно ассистировал партнёрам.

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