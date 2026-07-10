Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе забил 20-й гол в 20-м матче на ЧМ, до рекорда Месси – один мяч

Мбаппе забил 20-й гол в 20-м матче на ЧМ, до рекорда Месси – один мяч
Комментарии

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе забил 20-й гол в 20-м матче на чемпионатах мира. До рекорда форвард сборной Аргентины Лионеля Месси остался один мяч.

Мбаппе отметился голом во встрече с Марокко в 1/4 финала мирового первенства 2026 года. Капитан французской национальной команды поразил ворота соперника на 60-й минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Марокко
1:0 Мбаппе – 60'     2:0 Дембеле – 66'    

Отметим, Месси забил 21 гол в 31-й встрече на чемпионатах мира.

Матч между сборными Франции и Марокко проходит на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо, США. В качестве главного арбитра матча выступает Факундо Тельо из Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Мбаппе обошёл Месси в гонке за «Золотую бутсу» ЧМ-2026. У обоих — по восемь голов

Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android