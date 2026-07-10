Мбаппе забил 20-й гол в 20-м матче на ЧМ, до рекорда Месси – один мяч

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе забил 20-й гол в 20-м матче на чемпионатах мира. До рекорда форвард сборной Аргентины Лионеля Месси остался один мяч.

Мбаппе отметился голом во встрече с Марокко в 1/4 финала мирового первенства 2026 года. Капитан французской национальной команды поразил ворота соперника на 60-й минуте.

Отметим, Месси забил 21 гол в 31-й встрече на чемпионатах мира.

Матч между сборными Франции и Марокко проходит на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо, США. В качестве главного арбитра матча выступает Факундо Тельо из Аргентины.

Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира: