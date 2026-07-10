Франция — Марокко: Дембеле укрепил преимущество «трёхцветных» на 66-й минуте

В эти минуты идёт встреча 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Марокко. Игра проходит на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо, США. В качестве главного арбитра матча выступает Факундо Тельо из Аргентины. На момент выхода новости счёт — 2:0 в пользу «трёхцветных». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 66-й минуте нападающий Усман Дембеле укрепил преимущество французской национальной команды.

На 28-й минуте нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не забил с пенальти. На 60-й минуте Мбаппе открыл счёт в игре.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Невероятные стадионы ЧМ-2026: