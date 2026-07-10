Килиан Мбаппе на ЧМ-2026, статистика в матче Франция — Марокко: голы, передачи, карточки

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе принял участие в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года, в котором его команда одержала победу над Марокко (2:0). Встреча проходила на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо, США. В качестве главного арбитра матча выступил Факундо Тельо из Аргентины.

Мбаппе вышел на поле в стартовом составе и отыграл 77 минут. Форвард не реализовал пенальти на 28-й минуте, но затем забил гол на 60-й минуте и сделал ассист на 66-й минуте.

Всего на счету Мбаппе восемь голов и три результативные передачи в шести матчах на чемпионате мира — 2026. В 1/2 финала подопечные Дидье Дешама сыграют с победителем пары Испания — Бельгия.