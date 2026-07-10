Усман Дембеле на ЧМ-2026, статистика в матче Франция — Марокко: голы, передачи, карточки

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле принял участие в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года, в котором его команда одержала победу над Марокко (2:0). Встреча проходила на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо, США. В качестве главного арбитра матча выступил Факундо Тельо из Аргентины.

Дембеле вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут. На 66-й минуте форвард забил второй гол своей команды.

Всего на счету Дембеле пять голов и две результативные передачи в шести встречах на чемпионате мира по футболу 2026 года. В 1/2 финала подопечные Дидье Дешама сыграют с победителем пары Испания — Бельгия.