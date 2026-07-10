Мбаппе установил уникальное достижение по результативным действиям на чемпионатах мира

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе установил уникальное достижение, отметившись забитым мячом и голевой передачей в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2026 с Марокко. Команды играют в эти минуты на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо, США. В качестве главного арбитра матча выступает Факундо Тельо из Аргентины. На момент написания новости счёт — 2:0 в пользу европейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Килиан Мбаппе достиг отметки в 10+ результативных действий на двух чемпионатах мира подряд. На ЧМ-2022 в Катаре француз отметился восемью голами и двумя результативными передачами. На ЧМ-2026 у него восемь мячей и три ассиста. Ни одному футболисту в истории ранее не покорялось это достижение.