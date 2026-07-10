Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Оярсабаль — о победе над Португалией: празднование показывает, какая мы семья

Оярсабаль — о победе над Португалией: празднование показывает, какая мы семья
Комментарии

Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль прокомментировал выход своей национальной команды в 1/4 финала чемпионата мира – 2026. В 1/8 финала турнира испанцы обыграли сборную Португалии со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

«Празднование гола в ворота Португалии показывает, какая мы семья. Надеюсь, нам ещё не раз удастся так отпраздновать.

Я доволен тем, как складываются дела и лично у меня, и у команды. Мы хотим продолжать двигаться по турнирной сетке, и, если каждый из нас сможет внести свой личный вклад – будет только лучше», – приводит слова Оярсабаля Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В четвертьфинале сборная Испании встретится с командой Бельгии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Роналду впервые опубликовал пост после вылета Португалии с ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android