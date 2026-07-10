Оярсабаль — о победе над Португалией: празднование показывает, какая мы семья

Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль прокомментировал выход своей национальной команды в 1/4 финала чемпионата мира – 2026. В 1/8 финала турнира испанцы обыграли сборную Португалии со счётом 1:0.

«Празднование гола в ворота Португалии показывает, какая мы семья. Надеюсь, нам ещё не раз удастся так отпраздновать.

Я доволен тем, как складываются дела и лично у меня, и у команды. Мы хотим продолжать двигаться по турнирной сетке, и, если каждый из нас сможет внести свой личный вклад – будет только лучше», – приводит слова Оярсабаля Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В четвертьфинале сборная Испании встретится с командой Бельгии.