Франция победила Марокко и вышла в полуфинал ЧМ-2026, у Мбаппе — гол+ассист

Завершился матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Франции и Марокко. Игра проходила на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо, США. В качестве главного арбитра встречи выступил Факундо Тельо из Аргентины. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу «трёхцветных».

На 28-й минуте нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не забил с пенальти. На 60-й минуте капитан «трёхцветных» открыл счёт в игре. Через шесть минут нападающий Усман Дембеле с передачи Мбаппе укрепил преимущество французской национальной команды.

В полуфинале сборная Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия (10 июля).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.

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