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Франция— Марокко, результат матча 9 июля 2026, счет 2:0, 1/4 финала ЧМ по футболу 2026

Франция победила Марокко и вышла в полуфинал ЧМ-2026, у Мбаппе — гол+ассист
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Завершился матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Франции и Марокко. Игра проходила на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо, США. В качестве главного арбитра встречи выступил Факундо Тельо из Аргентины. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу «трёхцветных».

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Марокко
1:0 Мбаппе – 60'     2:0 Дембеле – 66'    

На 28-й минуте нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не забил с пенальти. На 60-й минуте капитан «трёхцветных» открыл счёт в игре. Через шесть минут нападающий Усман Дембеле с передачи Мбаппе укрепил преимущество французской национальной команды.

В полуфинале сборная Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия (10 июля).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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