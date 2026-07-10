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Результаты матчей 1/4 финала ЧМ по футболу — 2026 на 9 июля 2026 года

Результаты матчей 1/4 финала ЧМ по футболу — 2026 на 9 июля 2026 года
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В ночь с 9 на 10 июля мск состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игры плей-офф.

Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 в ночь с 9 на 10 июля 2026 года:

  • Франция — Марокко — 2:0.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины, которая в финале чемпионата мира 2022 года обыграла сборную Франции. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

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