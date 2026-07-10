Сетка плей-офф ЧМ-2026 после выхода Франции в полуфинал

Завершился матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Франции одержала победу над национальной командой Марокко (2:0). Таким образом, в 1/2 финала турнира подопечные Дидье Дешама сыграют с победителем пары Испания — Бельгия.

На данный момент сетка ЧМ-2026 выглядит следующим образом:

За выход в полуфинал турнира также поборются Норвегия и Англия и Аргентина со Швейцарией.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).