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Сетка плей-офф ЧМ-2026 после выхода Франции в полуфинал

Сетка плей-офф ЧМ-2026 после выхода Франции в полуфинал
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Завершился матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Франции одержала победу над национальной командой Марокко (2:0). Таким образом, в 1/2 финала турнира подопечные Дидье Дешама сыграют с победителем пары Испания — Бельгия.

На данный момент сетка ЧМ-2026 выглядит следующим образом:

За выход в полуфинал турнира также поборются Норвегия и Англия и Аргентина со Швейцарией.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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