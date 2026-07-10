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Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 8 июля 2026 года: кто лидер, сколько мячей

Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 9 июля 2026 года: кто лидер, сколько мячей
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Завершился очередной игровой день чемпионата мира по футболу — 2026, в рамках которого состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира. Франция обыграла Марокко со счётом 2:0.

На данный момент в гонке бомбардиров лидирует нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, забивший восемь мячей. Столько же у аргентинца Лионеля Месси, но француз выше за счёт дополнительных показателей. Семь голов у норвежца Эрлинга Холанда, шесть — у англичанина Гарри Кейна.

С полным списком лучших бомбардиров можно ознакомиться здесь.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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