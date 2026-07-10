Сборная Франции в третий раз подряд вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная Франции в третий раз подряд вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу.

На стадии четвертьфинала ЧМ-2026 сборная Франции обыграла Марокко со счётом 2:0. В составе победителей забивали Килиан Мбаппе и Усман Дембеле.

В полуфинале национальная команда Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия (10 июля).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).