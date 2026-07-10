Килиан Мбаппе стал рекордсменом чемпионатов мира по победным голам

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил победный гол в восьмом матче чемпионата мира, установив рекорд по этому показателю. Об этом сообщил OptaJoe в социальной сети Х. Мбаппе открыл счёт во встрече 1/4 финала турнира 2026 года с национальной командой Марокко. Французы выиграли со счётом 2:0.

Всего на счету 27-летнего Килиана Мбаппе восемь голов в шести матчах чемпионата мира — 2026.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.