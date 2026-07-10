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Килиан Мбаппе стал рекордсменом чемпионатов мира по победным голам

Килиан Мбаппе стал рекордсменом чемпионатов мира по победным голам
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил победный гол в восьмом матче чемпионата мира, установив рекорд по этому показателю. Об этом сообщил OptaJoe в социальной сети Х. Мбаппе открыл счёт во встрече 1/4 финала турнира 2026 года с национальной командой Марокко. Французы выиграли со счётом 2:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Марокко
1:0 Мбаппе – 60'     2:0 Дембеле – 66'    

Всего на счету 27-летнего Килиана Мбаппе восемь голов в шести матчах чемпионата мира — 2026.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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