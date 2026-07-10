Сборная Франции стала третьей командой, вышедшей в полуфинал ЧМ три раза подряд

Сборная Франции стала третьей командой, которой удалось добраться до полуфинала чемпионата мира три раза подряд. Об этом сообщил Squawka в социальной сети Х. Французы обыграли национальную команду Марокко в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года со счётом 2:0.

Ранее подобного результата добивались сборные Германии (дважды, на чемпионатах мира 1982, 1986 и 1990, а также 2002, 2006, 2010, 2014 годов) и Бразилии (1994, 1998, 2002).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.