Мбаппе признан лучшим футболистом матча Франция – Марокко в четвертьфинале ЧМ-2026

Нападающий Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом четвертьфинального матча ЧМ-2026 Франция – Марокко. Встреча прошла на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США) и закончилась победой французов о счётом 2:0.

В этой встрече Мбаппе за сборную Франции забил гол и отметился результативной передачей. Также форвард не реализовал пенальти в первом тайме.

В полуфинале национальная команда Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия (10 июля).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).