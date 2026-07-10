Сборная Франции в восьмой раз вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная Франции вышла в полуфинал чемпионата мира в восьмой раз в истории. Французы обыграли национальную команду Марокко в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года со счётом 2:0.

Ранее Франция добиралась до полуфинала чемпионата мира на турнирах 1958, 1982, 1986, 1998, 2006, 2018 и 2022 годов. Французы выигрывали чемпионат мира дважды: в 1998 году дома и в 2018-м — в России.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда одолела сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.