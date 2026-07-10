Сборная Франции выбила Марокко на втором чемпионате мира подряд

Сборная Франции на втором чемпионате мира подряд выбила Марокко в плей-офф чемпионата мира.

На стадии четвертьфинала ЧМ-2026 сборная Франции обыграла Марокко со счётом 2:0. В составе победителей забивали Килиан Мбаппе и Усман Дембеле.

На ЧМ-2022 сборная Франции в полуфинале одолела Марокко со счётом 2:0. На этом турнире сборная Франции в финале уступила национальной команде Аргентины со счётом 3:3 (4:2 пен.).

В полуфинале ЧМ-2026 национальная команда Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия (10 июля).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.