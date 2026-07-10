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Сборная Франции выбила Марокко на втором чемпионате мира подряд

Сборная Франции выбила Марокко на втором чемпионате мира подряд
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Сборная Франции на втором чемпионате мира подряд выбила Марокко в плей-офф чемпионата мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Марокко
1:0 Мбаппе – 60'     2:0 Дембеле – 66'    

На стадии четвертьфинала ЧМ-2026 сборная Франции обыграла Марокко со счётом 2:0. В составе победителей забивали Килиан Мбаппе и Усман Дембеле.

На ЧМ-2022 сборная Франции в полуфинале одолела Марокко со счётом 2:0. На этом турнире сборная Франции в финале уступила национальной команде Аргентины со счётом 3:3 (4:2 пен.).

В полуфинале ЧМ-2026 национальная команда Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия (10 июля).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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