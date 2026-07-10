Дидье Дешам стал вторым тренером, вышедшим в полуфинал ЧМ три раза подряд

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам стал вторым специалистом, которому удалось добраться до полуфинала чемпионата мира три раза подряд. Об этом сообщил Get French Football News в социальной сети Х. Французы обыграли национальную команду Марокко в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года со счётом 2:0.
Ранее подобного результата добился немецкий тренер Хельмут Шён со сборной Германии на турнирах 1966, 1970 и 1974 годов.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.