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Дидье Дешам стал вторым тренером, вышедшим в полуфинал ЧМ три раза подряд

Дидье Дешам стал вторым тренером, вышедшим в полуфинал ЧМ три раза подряд
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам стал вторым специалистом, которому удалось добраться до полуфинала чемпионата мира три раза подряд. Об этом сообщил Get French Football News в социальной сети Х. Французы обыграли национальную команду Марокко в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года со счётом 2:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Марокко
1:0 Мбаппе – 60'     2:0 Дембеле – 66'    

Ранее подобного результата добился немецкий тренер Хельмут Шён со сборной Германии на турнирах 1966, 1970 и 1974 годов.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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