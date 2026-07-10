Килиан Мбаппе прокомментировал выход сборной Франции в полуфинал ЧМ-2026

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о победе команды в четвертьфинале ЧМ-2026 со сборной Марокко (2:0).

«До финиша ещё далеко. Мы знаем, что впереди нас ждёт нечто более сложное, чем то, через что мы прошли. Мы готовы к тому, что будет дальше», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

В этой встрече Мбаппе забил гол и отметился результативной передачей. Также форвард не реализовал пенальти в первом тайме.

В полуфинале ЧМ-2026 национальная команда Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия (10 июля).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.