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Тренер сборной Марокко Уаби высказался о поражении от Франции в 1/4 финала ЧМ-2026

Тренер сборной Марокко Уаби высказался о поражении от Франции в 1/4 финала ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уаби прокомментировал поражение в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Франции (0:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Марокко
1:0 Мбаппе – 60'     2:0 Дембеле – 66'    

«Будущее будет светлым, если мы продолжим в том же духе, но это не значит, что мы не хотели победить сегодня. Конечно, мы хотели победить. Мы сделали всё возможное, чтобы выиграть, однако столкнулись с очень сильным соперником. Это, конечно, разочарование, но мы будем продолжать работать ради будущего.

Мы знаем, что представляем не только одну страну. Мы представляем марокканский народ и многие страны Азии и Африки. Многие видят себя в этой команде, и мы будем продолжать работать, чтобы завоёвывать титулы в будущем», — приводит слова Уаби официальный сайт ФИФА.

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