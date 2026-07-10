Тренер сборной Марокко Уаби высказался о поражении от Франции в 1/4 финала ЧМ-2026

Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уаби прокомментировал поражение в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Франции (0:2).

«Будущее будет светлым, если мы продолжим в том же духе, но это не значит, что мы не хотели победить сегодня. Конечно, мы хотели победить. Мы сделали всё возможное, чтобы выиграть, однако столкнулись с очень сильным соперником. Это, конечно, разочарование, но мы будем продолжать работать ради будущего.

Мы знаем, что представляем не только одну страну. Мы представляем марокканский народ и многие страны Азии и Африки. Многие видят себя в этой команде, и мы будем продолжать работать, чтобы завоёвывать титулы в будущем», — приводит слова Уаби официальный сайт ФИФА.