Дешам сравнялся с рекордом Шёна по количеству матчей на ЧМ в качестве тренера

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам провёл 25-й матч на чемпионатах мира у руля сборной Франции. Таким образом, он сравнялся с рекордом немецкого тренера Хельмута Шёна, который ранее руководил национальной командой Германии. Об этом сообщил Squawka Dugout в социальной сети Х. Французы обыграли национальную команду Марокко во встрече 1/4 финала чемпионата мира 2026 года со счётом 2:0.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда одолела сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.