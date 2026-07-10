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Рой Кин рассказал, что нужно сделать, чтобы обыграть сборную Франции

Рой Кин рассказал, что нужно сделать, чтобы обыграть сборную Франции
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин рассказал, как можно обыграть сборную Франции. В четвертьфинале ЧМ-2026 сборная Франции одолела Марокко со счётом 2:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Марокко
1:0 Мбаппе – 60'     2:0 Дембеле – 66'    

«У Франции есть ещё несколько передач, которые она может включить. Марокко уже действовало на пределе своих возможностей, а Франция была значительно сильнее практически во всех компонентах игры. Но это не значит, что её невозможно обыграть.

Франция находится в отличной форме. Её атакующие футболисты регулярно забивают, а исполнители один в один легко проходят соперников. Если кто-то хочет победить Францию, нужно обязательно забивать первым. Потому что, если французы откроют счёт, сопернику придётся раскрываться и идти вперёд, а тогда они будут с лёгкостью ловить его на контратаках», — приводит слова Кина BBC.

В полуфинале ЧМ-2026 национальная команда Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия (10 июля).

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