Рой Кин рассказал, что нужно сделать, чтобы обыграть сборную Франции

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин рассказал, как можно обыграть сборную Франции. В четвертьфинале ЧМ-2026 сборная Франции одолела Марокко со счётом 2:0.

«У Франции есть ещё несколько передач, которые она может включить. Марокко уже действовало на пределе своих возможностей, а Франция была значительно сильнее практически во всех компонентах игры. Но это не значит, что её невозможно обыграть.

Франция находится в отличной форме. Её атакующие футболисты регулярно забивают, а исполнители один в один легко проходят соперников. Если кто-то хочет победить Францию, нужно обязательно забивать первым. Потому что, если французы откроют счёт, сопернику придётся раскрываться и идти вперёд, а тогда они будут с лёгкостью ловить его на контратаках», — приводит слова Кина BBC.

В полуфинале ЧМ-2026 национальная команда Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия (10 июля).