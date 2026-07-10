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«Игра рукой была». Тренер Марокко — о голе Мбаппе в матче с Францией в 1/4 финала ЧМ-2026

«Игра рукой была». Тренер Марокко — о голе Мбаппе в матче с Францией в 1/4 финала ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уаби прокомментировал поражение в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Франции (0:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Факундо Тельо (Аргентина).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Марокко
1:0 Мбаппе – 60'     2:0 Дембеле – 66'    

«Мы должны признать, что играли против очень хорошей команды. В первом тайме нам пришлось нелегко. Буну великолепно отразил пенальти. Во втором тайме мы лучше оборонялись и, главное, были более хладнокровны с мячом. Мы играли намного лучше. В первом тайме казалось, что некоторые игроки просто перегорели. Мы увидели, что они же хорошо начали второй тайм.

Гол был забит… Некоторые остановились, увидев игру рукой. Игра рукой была, не знаю, следовало ли это фиксировать или нет, я действительно не знаю. Затем последовало мастерство Мбаппе, который забил. В конце было тяжело, но, думаю, мы должны продолжать верить, продолжать работать», — приводит слова Уаби RMC Sport со ссылкой на beIN Sports.

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