Прервалась беспроигрышная серия сборной Марокко

Завершился матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Франции и Марокко. Игра проходила на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо, США. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу «трёхцветных». Данное поражение для марокканцев стало первым за 35 матчей.

До матча со сборной Франции «Атласские львы» одержали 29 побед и пять встреч закончили ничейным результатом. Последнее поражение марокканцы потерпели прошлым летом от сборной Кении (0:1). Также они проиграли Сенегалу в финале Кубка Африки, но их соперникам было засчитано техническое поражение.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.