Тренер сборной Франции Дешам поделился впечатлениями от выхода в полуфинал ЧМ-2026

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о победе в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Марокко (2:0).

«Было хорошо, это был сложный матч. Сегодня мы не реализовали пенальти и упустили несколько моментов.

С Килианом [Мбаппе] проблем нет, он никогда не сомневается в себе, даже несмотря на то, что у него был шанс до того, как он забил.

Мы именно там, где хотели быть. Мы хорошо восстановимся и посмотрим, кто будет нашим соперником. Я представляю, сколько волнения и страсти царит во Франции. Здесь же мы находимся в своём собственном мире, и я в этом ещё больше уверен. Именно для этого мы здесь, и игроки обязаны сделать всё возможное, чтобы пройти как можно дальше. Мы преодолели серьёзное препятствие», — приводит слова Дешама официальный сайт ФИФА.

Сборная Франции в полуфинале сыграет с победителем в паре Испания — Бельгия во вторник, 14 июля.