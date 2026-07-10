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Тренер сборной Франции Дешам поделился впечатлениями от выхода в полуфинал ЧМ-2026

Тренер сборной Франции Дешам поделился впечатлениями от выхода в полуфинал ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о победе в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Марокко (2:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Марокко
1:0 Мбаппе – 60'     2:0 Дембеле – 66'    

«Было хорошо, это был сложный матч. Сегодня мы не реализовали пенальти и упустили несколько моментов.

С Килианом [Мбаппе] проблем нет, он никогда не сомневается в себе, даже несмотря на то, что у него был шанс до того, как он забил.

Мы именно там, где хотели быть. Мы хорошо восстановимся и посмотрим, кто будет нашим соперником. Я представляю, сколько волнения и страсти царит во Франции. Здесь же мы находимся в своём собственном мире, и я в этом ещё больше уверен. Именно для этого мы здесь, и игроки обязаны сделать всё возможное, чтобы пройти как можно дальше. Мы преодолели серьёзное препятствие», — приводит слова Дешама официальный сайт ФИФА.

Сборная Франции в полуфинале сыграет с победителем в паре Испания — Бельгия во вторник, 14 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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