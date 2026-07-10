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Дидье Дешам обновил свой рекорд по победам в плей-офф чемпионатов мира

Дидье Дешам обновил свой рекорд по победам в плей-офф чемпионатов мира
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам обновил свой рекорд по победам в плей-офф чемпионатов мира. Теперь у 57-летнего специалиста 11 выигранных матчей.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Марокко
1:0 Мбаппе – 60'     2:0 Дембеле – 66'    

Французы обыграли национальную команду Марокко в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года со счётом 2:0. Встреча проходила на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо, США.

В полуфинале ЧМ-2026 национальная команда Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия (10 июля).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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