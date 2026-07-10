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Мбаппе и Дембеле повторили достижение Роналдо и Ривалдо 24-летней давности на ЧМ

Мбаппе и Дембеле повторили достижение Роналдо и Ривалдо 24-летней давности на ЧМ
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Сборная Франции на чемпионате мира 2026 года стала первой командой с ЧМ-2002, в составе которой сразу два игрока забили не менее пяти мячей на одном турнире, сообщает OptaJoe на личной странице в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Марокко
1:0 Мбаппе – 60'     2:0 Дембеле – 66'    

Бразилия (2002):

Роналдо — 8 голов, Ривалдо — 5 голов.

Франция (2026):

Килиан Мбаппе — 8 голов, Усман Дембеле — 5 голов.

В четвертьфинале ЧМ-2026 сборная Франции обыграла Марокко со счётом 2:0.
В полуфинале ЧМ-2026 национальная команда Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия (10 июля).

ЧМ-2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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