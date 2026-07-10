«Матч сложился так, как я и представлял». Аршавин — о матче Франция — Марокко на ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о матче 1/4 финала ЧМ-2026, в котором встречались сборные Франции и Марокко. Европейская команда выиграла со счётом 2:0. Встреча проходила на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо, США.

«Матч сложился так, как я и представлял. Франция атаковала — рано или поздно она должна была забить. У Марокко почти шансов не было. Мбаппе и Дембеле забили свои классические голы. Не было ни одного отрезка, когда были бы сомнения в победе Франции», — сказал Аршавин в эфире на «Матч ТВ».

В полуфинале ЧМ-2026 национальная команда Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия (10 июля).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.