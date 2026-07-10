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«Мне не было жаль его». Мбаппе – о Хакими после матча Франция – Марокко на ЧМ-2026

«Мне не было жаль его». Мбаппе – о Хакими после матча Франция – Марокко на ЧМ-2026
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на вопрос о грусти защитника сборной Марокко Ашрафа Хакими после четвертьфинального матча ЧМ-2026. Сборная Франции обыграла Марокко со счётом 2:0 и вышла в полуфинал турнира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Марокко
1:0 Мбаппе – 60'     2:0 Дембеле – 66'    

«Нет, мне не было жаль его. Будет сложнее, когда я увижу его в раздевалке, потому что там мы снова становимся друзьями и просто людьми. Но сейчас эмоций нет. Я здесь для того, чтобы побеждать, и он тоже был здесь ради победы.

Но когда я снова встречу его в раздевалке, это, конечно, что-то вызовет во мне, потому что он мой очень близкий друг. Однако здесь, на поле, нет места чувствам», — приводит слова Мбаппе Footmercato.

В полуфинале ЧМ-2026 национальная команда Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия (10 июля).

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