«Мне не было жаль его». Мбаппе – о Хакими после матча Франция – Марокко на ЧМ-2026

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на вопрос о грусти защитника сборной Марокко Ашрафа Хакими после четвертьфинального матча ЧМ-2026. Сборная Франции обыграла Марокко со счётом 2:0 и вышла в полуфинал турнира.

«Нет, мне не было жаль его. Будет сложнее, когда я увижу его в раздевалке, потому что там мы снова становимся друзьями и просто людьми. Но сейчас эмоций нет. Я здесь для того, чтобы побеждать, и он тоже был здесь ради победы.

Но когда я снова встречу его в раздевалке, это, конечно, что-то вызовет во мне, потому что он мой очень близкий друг. Однако здесь, на поле, нет места чувствам», — приводит слова Мбаппе Footmercato.

В полуфинале ЧМ-2026 национальная команда Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия (10 июля).