Елагин: марокканцы на фоне таких французов казались какими-то «неумехами»

Российский комментатор Александр Елагин высказался о матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года Франция — Марокко (2:0).

«Ну, что говорить, на данный момент «здесь и сейчас» Франция — главный претендент на чемпионский титул. У меня ощущение, что «галлы» играют с огромным запасом. Нереализованный пенальти для «Мбаппе и К» выглядел просто недоразумением. Оборона действующих вице-чемпионов мира предстала, практически, неуязвимой. Вратаря Меньяна мы в деле так и не увидели.

Кроме такого кумулятивного снаряда, каковым является Мбаппе в атаке, в составе «трёхцветных» есть ещё Олисе, Дембеле, Баркола, Дуэ. Всё делается легко, без натуги, как бы само собой. Великолепная сборная у Дидье Дешама! Браво!

Марокканцы на фоне таких французов казались какими-то «неумехами». На поле действовали разные по классу команды. Даже такой «монстр», как двужильный Хакими, смотрелся уставшим и обречённым.

Я поздравляю марокканцев с замечательным достижением: вторым подряд выходом в четвертьфинал ЧМ. Это огромный успех талантливой команды. Ни один представитель футбольной Африки не попадал дважды подряд в восьмёрку сильнейших в мире.

Для французских футболистов последние два матча на ФТ ЧМ-2026 станут либо подтверждением, либо опровержением тезиса, что на сегодняшний день они сильнейшие в мире», — написал Елагин в телеграм-канале.