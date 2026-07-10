У Килиана Мбаппе 100 результативных действий за сборную Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе в четвертьфинальном матче ЧМ-2026 с национальной командой Марокко (2:0) отметился голом и результативной передачей. Теперь на счету у капитана трёхцветных 100 результативных действий за свою сборную (64 гола и 36 передач) в 104-х играх.

В полуфинале национальная команда Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия (10 июля).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).