Дешам рассказал о повреждении Мбаппе в матче с Марокко на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о повреждении форварда Килиана Мбаппе в четвертьфинальном матче с Марокко (2:0) на ЧМ-2026.

«У Килиана была небольшая проблема с лодыжкой, он чувствовал небольшую боль. А Ману Коне получил удар в колено, а также у него были небольшие судороги. Уоррен Заир-Эмери очень хорошо вышел на поле», — приводит слова Дешама Footmercato.

Мбаппе был заменён на 77-й минуте матча. На его счету гол и результативная передача.

В полуфинале ЧМ-2026 национальная команда Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия (10 июля).

ЧМ-2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.