Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Райс подхватил кишечную инфекцию, в сборной Англии пытаются предотвратить распространение

Райс подхватил кишечную инфекцию, в сборной Англии пытаются предотвратить распространение
Комментарии

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс пропустил второй день тренировок подряд из-за кишечной инфекции. Об этом сообщил ВВС.

Отмечается, что Райс страдал от неврологических проблем, затронувших подколенное сухожилие и поясницу, и болезнь усугубила ситуацию. В сборной Англии приняты меры для предотвращения распространения инфекции.

Англичане сыграют в полуфинале чемпионата мира 2026 года с национальной командой Норвегии в воскресенье, 12 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Англия выжила в триллере с Мексикой на ЧМ! Пять голов, два пенальти и удаление!
Англия выжила в триллере с Мексикой на ЧМ! Пять голов, два пенальти и удаление!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android