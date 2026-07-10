Райс подхватил кишечную инфекцию, в сборной Англии пытаются предотвратить распространение

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс пропустил второй день тренировок подряд из-за кишечной инфекции. Об этом сообщил ВВС.

Отмечается, что Райс страдал от неврологических проблем, затронувших подколенное сухожилие и поясницу, и болезнь усугубила ситуацию. В сборной Англии приняты меры для предотвращения распространения инфекции.

Англичане сыграют в полуфинале чемпионата мира 2026 года с национальной командой Норвегии в воскресенье, 12 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.