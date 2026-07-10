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«Матета был лучше готов, чем я». Мбаппе — о своей замене в матче с Марокко на ЧМ-2026

«Матета был лучше готов, чем я». Мбаппе — о своей замене в матче с Марокко на ЧМ-2026
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал свою замену в матче 1/4 финала с Марокко (2:0) на ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Марокко
1:0 Мбаппе – 60'     2:0 Дембеле – 66'    

«Всё нормально, получил удар по голеностопу, но всё в порядке. В тот момент Матета был лучше готов, чем я, чтобы провести последние 15 минут. Я ушёл с поля, он вышел вместо меня. Это хорошо, к тому же он был близок к тому, чтобы забить», — приводит слова Мбаппе RMC Sport со ссылкой на beIN Sports и M6.

Капитан французской сборной был заменён на 77-й минуте матча. На его счету гол и результативная передача.

В полуфинале национальная команда Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия (10 июля).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.

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