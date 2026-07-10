Тренер сборной Франции Дидье Дешам обновил рекорд по победам на чемпионатах мира

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам одержал 18-ю победу на чемпионатах мира. Тем самым он обновил свой рекорд на турнире. В четвертьфинале ЧМ-2026 сборная Франции обыграла Марокко со счётом 2:0.

57-летний Дешам возглавляет французскую сборную с 2012 года. В 2018-м Франция под его руководством выиграла чемпионат мира, а в 2022-м стала серебряным призёром.

В полуфинале ЧМ-2026 национальная команда Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия (10 июля).

ЧМ-2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.