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Тренер сборной Франции Дидье Дешам обновил рекорд по победам на чемпионатах мира

Тренер сборной Франции Дидье Дешам обновил рекорд по победам на чемпионатах мира
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам одержал 18-ю победу на чемпионатах мира. Тем самым он обновил свой рекорд на турнире. В четвертьфинале ЧМ-2026 сборная Франции обыграла Марокко со счётом 2:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Марокко
1:0 Мбаппе – 60'     2:0 Дембеле – 66'    

57-летний Дешам возглавляет французскую сборную с 2012 года. В 2018-м Франция под его руководством выиграла чемпионат мира, а в 2022-м стала серебряным призёром.

В полуфинале ЧМ-2026 национальная команда Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия (10 июля).

ЧМ-2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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