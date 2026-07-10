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Александр Бубнов назвал проблему сборной Бразилии на ЧМ-2026

Александр Бубнов назвал проблему сборной Бразилии на ЧМ-2026
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о проблеме сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года. Бразильцы покинули турнир, проиграв национальной команде Норвегии в 1/8 финала — 1:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Окончен
2 : 1
Япония
0:1 Сано – 29'     1:1 Каземиро – 56'     2:1 Мартинелли – 90+5'    

«Их проблема была в том, что они нестабильно играли два тайма. Они один тайм хорошо играли, другой — плохо. Причём могли как первый сначала плохо сыграть, второй — хорошо, так и наоборот: первый — хорошо, а второй — плохо. Это их беда была, там такой перепад сумасшедший был, что для команды, которая на что-то серьёзное претендует, это просто недопустимо», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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