Александр Бубнов назвал проблему сборной Бразилии на ЧМ-2026

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о проблеме сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года. Бразильцы покинули турнир, проиграв национальной команде Норвегии в 1/8 финала — 1:2.

«Их проблема была в том, что они нестабильно играли два тайма. Они один тайм хорошо играли, другой — плохо. Причём могли как первый сначала плохо сыграть, второй — хорошо, так и наоборот: первый — хорошо, а второй — плохо. Это их беда была, там такой перепад сумасшедший был, что для команды, которая на что-то серьёзное претендует, это просто недопустимо», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.