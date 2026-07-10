Елагин объяснил, почему Англия является главным соперником Франции на ЧМ-2026

Российский комментатор Александр Елагин высказал мнение, что сборная Англии является главным соперником Франции в борьбе за победу на чемпионате мира 2026 года, а также назвал различия в командах англичан при Томасе Тухеле и Гарете Саутгейте.

«Два слова о сборной Англии. Её вижу главным соперником Дешама и его ребят. Тухель сделал «тугоплавкую» команду. Я давно не видел таких самоотверженно играющих и одновременно сражающихся английских футболистов (про их высокое мастерство и талант – не буду говорить – это аксиома). Причём, сделал за короткий срок. Из ребят разных национальностей, вероисповеданий – сделал крепкий ударный кулак. У Саутгейта такого не было. Я допускаю, что англичане пройдут норвежцев и срежутся в полуфинале, но я уже не допускаю безвольного фиаско. Это очень важно. Тухель, как мне кажется, впрыснул в британскую «обленившуюся» кровь — истинный немецкий дух, которого так не хватало его родной Mannschaft (нем. команда, — Прим. «Чемпионата»).

Очень пошла на пользу Кейну его двухлетняя «командировка» в «Баварию». Он — грандиозный форвард, голеадор и одновременно умнейший игрок без амплуа (когда нужно) с широчайшим диапазоном действий.

Сегодня ребята Тухеля «рубятся» в каждом матче (с разной степенью успешности) на этом ФТ ЧМ. У Саутгейта такого не было. У него – всё было чинно, благородно, размеренно, с толерантностью, с «правами человека» и т. д. и т. п.

Тухель ничем иным, кроме футбола и сплочённости коллектива, головы ребятам не забивает, требуя полнейшей самоотдачи в каждом эпизоде. Посмотрите, как он орёт на них, чуть ли не матом. Тут глаза у ребят другие. Там (у Саутгейта) они были подвержены вирусу «британской исключительности», «искренней любви» к королевскому трону. У Тухеля — футбол на первом, футбол — на втором, футбол и команда — на первом-третьем местах. Только футбол и коллектив с немецким неукротимым духом и самоотдачей», — написал Елагин в телеграм-канале.