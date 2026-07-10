Эммануэль Макрон: Франция выходит в полуфинал — красиво, с достоинством и в духе братства!

Президент Франции Эммануэль Макрон поделился эмоциями после победы «трёхцветных» в матче 1/4 финала с Марокко (2:0) на ЧМ-2026.

«Гордость за наших «синих» [сборную Франции]. Браво Марокко — выдающийся соперник сегодня, как и четыре года назад. Франция выходит в полуфинал — красиво, с достоинством и в духе братства!», — написал Макрон на личной странице в социальной сети X.

В полуфинале национальная команда Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия (10 июля).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.