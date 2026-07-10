Тимощук высказался о нереализованном пенальти Мбаппе в матче с Марокко, упомянув Месси

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал нереализованный пенальти нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в четвертьфинальном матче ЧМ-2026 со сборной Марокко (2:0). Француз не реализовал удар в первом тайме матча.

«Давление в таких матчах высокое. Месси, например, два пенальти не забил уже на чемпионате мира. Все же нельзя давать бить пенальти игрокам, которые их заработали, — сказал Тимощук в эфире Матч ТВ».

Мбаппе в матче с Марокко забил гол и отметился результативной передачей, став лучшим игроком этой встречи.

В полуфинале ЧМ-2026 национальная команда Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия (10 июля).