Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тимощук высказался о нереализованном пенальти Мбаппе в матче с Марокко, упомянув Месси

Тимощук высказался о нереализованном пенальти Мбаппе в матче с Марокко, упомянув Месси
Комментарии

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал нереализованный пенальти нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в четвертьфинальном матче ЧМ-2026 со сборной Марокко (2:0). Француз не реализовал удар в первом тайме матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Марокко
1:0 Мбаппе – 60'     2:0 Дембеле – 66'    

«Давление в таких матчах высокое. Месси, например, два пенальти не забил уже на чемпионате мира. Все же нельзя давать бить пенальти игрокам, которые их заработали, — сказал Тимощук в эфире Матч ТВ».

Мбаппе в матче с Марокко забил гол и отметился результативной передачей, став лучшим игроком этой встречи.

В полуфинале ЧМ-2026 национальная команда Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия (10 июля).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Мбаппе снова забил, а потом получил повреждение! Франция вышла в полуфинал ЧМ-2026
Мбаппе снова забил, а потом получил повреждение! Франция вышла в полуфинал ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android