Килиан Мбаппе установил очередной бомбардирский рекорд на ЧМ

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе в четвертьфинальном матче ЧМ-2026 с национальной командой Марокко (2:0) отметился голом и результативной передачей. Теперь на счету у капитана «трёхцветных» восемь забитых мячей на турнире.

Мбаппе стал первым футболистом в истории, забившим не менее восьми голов на двух разных чемпионатах мира. Об этом сообщает Opta.

В полуфинале национальная команда Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия (10 июля).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.