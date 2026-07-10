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Килиан Мбаппе установил очередной бомбардирский рекорд на ЧМ

Килиан Мбаппе установил очередной бомбардирский рекорд на ЧМ
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе в четвертьфинальном матче ЧМ-2026 с национальной командой Марокко (2:0) отметился голом и результативной передачей. Теперь на счету у капитана «трёхцветных» восемь забитых мячей на турнире.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Марокко
1:0 Мбаппе – 60'     2:0 Дембеле – 66'    

Мбаппе стал первым футболистом в истории, забившим не менее восьми голов на двух разных чемпионатах мира. Об этом сообщает Opta.

В полуфинале национальная команда Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия (10 июля).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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